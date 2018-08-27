Новые санкции США против России вступили в силу

Администрация США ввела с 27 августа новые санкции в отношении России из-за якобы причастности страны к отравлению британского агента и экс-полковника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В Госдепартаменте Соединенных Штатов полагают, что Россия нарушила американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года.

Документ с разъяснениями по ограничительным мерам опубликован в федеральном регистре США.

США прекратит оказывать России любую помощь, «кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов».

Госдепартамент прекратит выдачу лицензий на экспорт российским госкомпаниям американских оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта, необходимого для сотрудничества в космосе и коммерческих орбитальных запусков, а также продукции, необходимой для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Второй пакет санкций может быть введен в ноябре, он затронет кредитование российских юридических лиц, экспорт и импорт товаров.

4 марта Скрипали были обнаружены без сознания в парке в британском городе Солсбери. Власти страны утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Лондон и его союзники бездоказательно обвинили в инциденте Москву. Российская сторона неоднократно отвергала любые обвинения на этот счет.