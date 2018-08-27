Лукашенко обвинил Россию в неуплате пошлин

РФ оплачивает Белоруссии не все пошлины от реэкспорта российской нефти в нарушение договоренностей. Об этом в понедельник, 27 августа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Мы договаривались о цене на газ год назад в Питере в апреле. Нашли вместе с президентом хороший выход из очень сложной ситуации… Тогда, действительно, отношения были серьезными, когда нам подбросили цену на газ не как союзникам, а дороже, отбросить экспортную пошлину, дороже, чем Германии, если рассчитать по километражу, по поставкам, транзиту и т. д.», — рассказал Лукашенко.

По его словам, страны договорились о том, что Белоруссия будет продавать 6 млн т нефти из России, а таможенные пошлины зачислять в свой бюджет. Однако позже стоимость нефти резко подскочила, благодаря чему белорусы получили больше денег, чем рассчитывало российское правительство. Впоследствии Россия перестала перечислять часть денежных средств.

«За этим же кроются ответные наши услуги Российской Федерации… Я могу перечислить: начиная от военных баз, транзита, границы, оборонных вопросов и так далее… Но в общем россиянам в Беларуси лучше, чем в отдельных частях России — это дорогого стоит», — обосновал законность своих требований президент.

В ответ на упреки с российской стороны в том, что «белорусские компании покупают темные нефтепродукты, мазуты и прочее, а в Беларуси перерабатывают и продают на внешнем рынке», он пояснил: «Что здесь нового? Мы купили товар, за него заплатили, точно так же металлы покупаем, комплектующие, делаем тракторы и продаем. Претензий же нет. А здесь отходы нефтепереработки, которые не реализуются в России, их компании продали, мы переработали, нашли технологии, продали, заработали копейку».

По его словам, в России предлагают запретить белорусским компаниям покупать отходы. В ответ белорусский лидер предложил властям РФ запретить своим компаниям продавать, если это незаконно.

22 августа в Сочи прошли переговоры лидеров двух стран, во время которых они обсудили вопросы развития сотрудничества между государствами, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, а также мировую повестку дня.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 22 августа заявил, что любые противоречия в отношениях Москвы и Минска могут быть урегулированы и носят рабочий характер.