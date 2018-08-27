Прямой эфир

Свиные крылышки в маринаде продают в магазине в Тюмени

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из магазинов Тюмени предлагает купить свиные крылышки в маринаде. На ценнике значится надпись, согласно которой производитель крылышек является участником программы «Покупаем тюменское».

«Пока все ждут прогресса от Илона Маска, в Тюмени вывели свиней с крыльями», — комментируют в соцсетях жители города эту новинку.

Стоимость 1 кг этого «деликатеса» — 375 рублей. Пенсионерам предлагается скидка в размере 23 рублей. Журналисты megatymen.ru попытались выяснить, какие корма и технологии используются для производства этого продукта, но безуспешно.

21 августа врио главы Тюменской области Александр Моор объявил, что регион может стать одной из первых российских площадок по внедрению цифровых технологий в медицину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Предприятие по выращиванию шампиньонов строят в Тюменской области
Акваферма по выращиванию креветок появится в Тюменской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017