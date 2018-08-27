Свиные крылышки в маринаде продают в магазине в Тюмени

Один из магазинов Тюмени предлагает купить свиные крылышки в маринаде. На ценнике значится надпись, согласно которой производитель крылышек является участником программы «Покупаем тюменское».

«Пока все ждут прогресса от Илона Маска, в Тюмени вывели свиней с крыльями», — комментируют в соцсетях жители города эту новинку.

Стоимость 1 кг этого «деликатеса» — 375 рублей. Пенсионерам предлагается скидка в размере 23 рублей. Журналисты megatymen.ru попытались выяснить, какие корма и технологии используются для производства этого продукта, но безуспешно.

21 августа врио главы Тюменской области Александр Моор объявил, что регион может стать одной из первых российских площадок по внедрению цифровых технологий в медицину.