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LG разработала роботизированный экзоскелет для ног

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Компания LG представит на предстоящей выставке IFA в Берлине экзоскелет CLOi SuitBot, предназначающийся для поддержки ног пользователя. Об этом сообщает New Atlas.

Цель новинки — помочь снизить физическое напряжение и риск травмы у людей, проводящих целый рабочий день на ногах.

SuitBot имеет сандалии, способные автоматически подстраиваться под ступни пользователя, а все сочленения у него вращаются естественным образом.

Более того, экзоскелет обладает искусственным интеллектом, позволяющим ему «эволюционировать», анализируя данные от пользователя и окружающей среды.

21 августа экзоскелет из углепластика для экипировки «солдата будущего» показали на военно-техническом форуме «Армия-2018». Система разгружает опорно-двигательный аппарат, тем самым облегчая передвижения бойцов с грузами до 50 кг во время длительных маршей или при проведении штурмовых операций.

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