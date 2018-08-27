Знак качества — «Сделано в Москве»

Москва сегодня развивается как индустриальный центр международного значения и будет повышать свой статус производителя высокотехнологичной продукции на международном рынке. Власти столицы в числе первых в России ввели регулярную практику поддержки бизнеса, который участвует в российских и международных выставках.

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы создал в прошлом году Московский экспортный центр (МЭЦ), который выступает в качестве «единого окна» для работы с московскими экспортерами, оказывая финансовые и нефинансовые меры поддержки. Центр помогает столичным производителям выходить на новые рынки, развивать бизнес на электронных торговых площадках, представлять продукцию на крупнейших мировых выставках, получать финансовую поддержку и оставаться в курсе основных трендов во внешней торговле.

Один из эффективных инструментов продвижения высокотехнологичной продукции среднего и малого бизнеса — программа «Сделано в Москве». Суть программы заключается в обеспечении участия столичных предприятий как в российских, так и международных выставках. Она помогает предприятиям малого и среднего бизнеса принять участие в тех мероприятиях, в которых самостоятельное участие достаточно затруднительно. Это связано как с организационными сложностями, так и с платным участием.

В рамках программы МЭЦ финансирует 100 процентов стоимости участия в коллективных стендах «Сделано в Москве» на ведущих российских и зарубежных отраслевых выставках, а также организовывает для участников программы деловые встречи в формате MatchMaking, благодаря которым столичные предприниматели находят партнеров и заключают валютные контракты. Участником программы может стать любая производственная компания, зарегистрированная в столице. Для этого достаточно заполнить анкету на ее включение в базу данных потенциальных экспонентов.

На сегодняшний день под брендом «Сделано в Москве» более 237 московских компаний продемонстрировали свои инновационные разработки на таких масштабных отраслевых событиях, как Ганноверская промышленная ярмарка, авиакосмический салон МАКС, выставки Semicon Europa, Arab Health, Franchise Expo-2018 и ИННОПРОМ-2018. На стендах Москвы прошло более 5 тыс. деловых встреч. До конца 2018 года планируется провести более 10 выставок. В их числе CPM — самая крупная международная выставка моды, GITEX Technology Week — международная выставка информационных и телекоммуникационных технологий, SIAL 2018 — ведущая в мире выставка продуктов питания. С 21 по 26 августа коллективный стенд столичных производителей под общим брендом «Сделано в Москве» принимает участие в международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2018». Столичные предприятия демонстрируют уникальные продукты, предназначенные не только для оборонной промышленности, но и для гражданского применения. Например, нейрофизиологические реабилитационные системы, беспилотные летательные аппараты, комплексные решения по бесперебойному электропитанию и многое другое. Всего на коллективном стенде представлено более 60 новейших разработок.

Эмиль Петросян

Заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы