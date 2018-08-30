Выставка художника Будаева и режиссера Руснака открылась в Москве

Выставка «Сны картографа», на которой представлены работы художника-плакатиста Андрея Будаева и кинорежиссера Александра Руснака, открылась 30 августа в Галерее А3 объединения «Выставочные залы Москвы».

На экспозиции посетители могут ознакомиться с рабочими материалами подготовительного периода киноэкспедиции в Венеции 2017–2018 годов. Как отметил Будаев, материалы подготовки к фильму были частью своеобразной игры.

«Мы жили в разных частях города и раз в семь дней менялись гостиничными номерами. Я оставлял в своем компьютер с эскизами, а режиссер в своем — компьютер с текстами. Главное было не пересекаться и не созваниваться. Он видел все, что я снимал, а я то, что написал он. Я продолжал снимать, читая его записки, а он по моим фотографиям писал новые истории», — вспоминает художник.

Он отметил, что через месяц работы фотографии и тексты слились в «многомерное образно-смысловое пространство, ментальную карту венецианского космоса», каким его восприняли Будаев и Руснак.

Ранее директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин сообщил, что в ноябре откроется большая ретроспективная выставка работ народного художника РФ Виталия Воловича, ушедшего из жизни 20 августа.