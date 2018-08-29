Одной из целей, поставленных в новом майском указе президента Владимира Путина, является повышение продолжительности жизни населения до 80 лет к 2030 году. В 2005 году средняя продолжительность жизни мужчин в России составляла 58 лет, сейчас она составляет 67,5 года. И я полагаю, что большую роль в изменениях, которые мы видим, сыграло то, что были приняты очень серьезные и эффективные меры по контролю за потреблением табака и алкоголя.

Тем не менее предстоит еще пройти большой путь, чтобы достичь поставленных амбициозных целей. Необходимо сделать достаточно много серьезных шагов для сокращения всё еще высоких показателей табакокурения в стране — как среди мужчин, так и среди женщин.

Необходимо учитывать, что курение — одна из основных причин серьезных заболеваний в России, таких как онкология, сердечно-сосудистые, хронические респираторные, туберкулез и диабет. Большинство видов онкологических заболеваний обусловлены табакокурением.

В России доля курящих мужчин составляет 50%. И надо сказать, что эта цифра достаточно высокая. В среднем в мире курит 30% взрослого мужского населения. Речь идет о возрастной группе населения от 15 лет и выше. Что касается женщин, то здесь тоже ситуация не самая благоприятная. Потому что 14,5% взрослых женщин также курят. Это более чем в два раза выше мировых показателей. Россия входит в число стран с наиболее высокой распространенностью табакокурения.

Одно дело, если мы увеличиваем продолжительность жизни до 80 лет и при этом люди больны. И совершенно другое — когда при этом люди сохраняют свое здоровье.

Например, целью национальной безопасности Японии является повышение не просто продолжительности жизни населения, а продолжительности здоровой жизни. Потому что пожилые люди являются ценным ресурсом для общества, учитывая их знания и опыт. А принимая во внимание, что численность населения в Японии сокращается, это немаловажный фактор для социально-экономического развития страны.

Такая же ситуация и в Китае. Политика одного ребенка в семье, когда численность населения ограничивалась, привела к тому, что в КНР также стала актуальна проблема старения населения. Недавно президент Си Цзиньпин отметил, что невозможно идти только по пути лечения болезней, необходимо сейчас сосредотачивать усилия на профилактике. И одной из мер по предупреждению болезней является как раз повышение налогообложения «вредных» товаров.

В Соединенных Штатах тоже уже пришли к пониманию, что никаких средств не хватит, если заниматься только лечением стареющего населения. Поэтому страховые компании уже сейчас говорят своим клиентам: если вы бросите курить, то мы снизим ваши взносы по медицинской страховке. И, таким образом, людям предлагают стимулы для перехода к здоровому образу жизни. Это еще раз доказывает, что многие страны сталкиваются с этими проблемами и пытаются их решить.

В России государственные расходы на здравоохранение составляют 3,5% от ВВП. Это намного меньше того, что тратят страны с сопоставимым уровнем дохода. Таким образом, если налогообложение табачных изделий будет расти достаточно быстрыми темпами, то можно получить два важных преимущества.

Первое — при повышении сборов на табачные изделия у государства появится больше средств для того, чтобы тратить их на нужды здравоохранения и на профилактику заболеваний. Второе — повышение цен на сигареты приводит к существенному сокращению их потребления. В конечном счете будет снижаться смертность и заболеваемость и даже стареющее население будет более здоровым.

Несмотря на тот прогресс, который достигнут в России за последние десять лет, надо признать, что всё же уровень акцизов на табачные изделия достаточно низок. Сейчас акциз составляет 40% от средней цены на пачку сигарет. В то время как Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что для более значимого снижения потребления табака необходим уровень акцизов не меньше 70% от средней цены на пачку.

Поэтому мы полагаем, что в России есть достаточный потенциал и возможности для дальнейшего повышения уровня акцизов на табачные изделия. Это можно делать либо постепенно, повышая акцизы с 30 до 40%, затем до 50% и так далее. Либо же для достижения более значимого эффекта вместо постепенного и поступательного повышения можно рекомендовать более резкое повышение акцизов в предстоящие 3–4 года. Если вы хотите иметь здоровое общество, то необходимо повышать налогообложение табачной продукции, потому что табак убивает.

Автор — ведущий специалист по общественному здравоохранению Всемирного банка

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