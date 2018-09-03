Приближается сентябрь, и традиционно первая его среда — старт Московской международной книжной выставки-ярмарки на ВДНХ (ММКВЯ). Впервые ее главной темой стала детская литература. Так сложилось, что в Москве, самом населенном городе страны, нет собственной детской книжной ярмарки. А ведь именно дети сегодня — самые активные читатели.

Как отец я знаю, что приучать ребенка к чтению нужно постепенно: если не заложить фундамент с детских лет, потом не помогут никакие уговоры. И родителям надо начинать с себя — послушать советы психологов и педагогов, поговорить о том, что читает молодежь в России и за рубежом. Многие привыкли брать те же книги, что и сами читали в детстве. Но времена меняются, на смену ставшим классикой героям приходят новые персонажи. Рядом с классиками уже появились молодые авторы, которые пишут на актуальные для нынешних детей темы. Но где узнать о новых именах? Интернет-магазины завалены однотипной рекламой, и бродить часами по сайтам издательств в надежде наугад выбрать новую книгу — всё равно что пробираться наощупь в незнакомом лесу.

А на выставке-ярмарке можно встретиться с авторами книг, узнать мнение специалистов — в этом году у нас будут четыре основные сцены: «Первый микрофон», где проходят самые провокационные и неожиданные встречи, «Книги в городе», где говорят о литературе в разных контекстах, например, о книгах и кино, «Литературная гостиная», площадка non-fiction и детская сцена. У каждого раздела есть свой куратор, который находит самые интересные новинки года и на основе их придумывает творческие встречи, паблик-токи, публичные интервью.

В этом смысле выставки — не просто гигантские книжные магазины, где можно купить классику со скидкой, а место встречи с литературой, дверь в ее богатый разнообразный мир. Детям важно всё потрогать, увидеть своими глазами настоящих писателей, убедиться, что читать — это весело, а не скучно.

Любая крупная книжная выставка-ярмарка — и Франкфуртская, и Лондонская, и Московская — в первую очередь призвана популяризировать чтение, привлекать читателей всеми возможными способами. Такова примета времени: книга так же нуждается в пиаре, как любой товар. Другое дело, что книга — это не только товар, но мощный воспитательный элемент, без которого невозможно вырастить думающее поколение. Приходится проделывать огромную работу, чтобы в игровой форме привлекать детей. Этим занимаются издатели, писатели, педагоги, их коллективный труд сходится в одной точке — на книжной ярмарке, где можно оценить результат кропотливого труда всей книжной индустрии.

Мы прислушиваемся к отзывам посетителей и стараемся улучшить навигацию по выставке: в этом году гостей ярмарки встретят огромные портреты писателей. Можно повидаться «под Ахматовой» и легко найти нужного издателя, который находится на линии А. Традиционно у нас есть отдельная программа для профессионалов отрасли: ярмарка — место встречи для издателей из Москвы и регионов. Нам удалось сохранить и региональных участников, которые традиционно привозят неожиданные книги. В рамках ярмарки проходит несколько важных отраслевых конкурсов, а еще в этом году состоится и масштабный конгресс переводчиков, куда приедут представители 69 стран.

Но всё же в первую очередь ММКВЯ — добрая московская традиция, место, где можно провести день с семьей. Например, прийти утром, выпить чашку кофе, отвести ребенка на творческий мастер-класс, послушать лекцию по современной подростковой прозе, вместе пойти на встречу с детским писателем, а потом, например, подписать у Сергея Лукьяненко его новый роман. Именно так я со своей семьей собираюсь провести субботу на ярмарке.

Автор — генеральный директор Московской международной выставки-ярмарки

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