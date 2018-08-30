Последние недели лета — время напряженное для издателей: впереди начало читательского сезона, Московская международная книжная выставка-ярмарка в сентябре, а за ней — череда книжных фестивалей. Именно в это время выходит большинство новинок и громких книжных проектов, заметны изменения в тенденциях и развитии рынка детской литературы.

Рынок этот сильно вырос и развился за последние 30 лет. Но говорить о его процветании пока еще рано, несмотря на огромное количество появившихся в последние годы новых издательств, запущенных «взрослыми» издательствами детских направлений, на изобилие на полках больших книжных магазинов.

Для развития литературного процесса важны не только количественные, но и качественные показатели. А интересных детских писателей, тем более известных за пределами страны, в современной России существенно меньше, чем взрослых. Если на Западе хорошо знают Сорокина, Пелевина, Прилепина, то имена хороших современных российских детских авторов известны почти исключительно узкому кругу специалистов.

Это объяснимо: в Европе в последние 30 лет появился совершенной узнаваемый пласт «новой классики» — современной качественной литературы, которая была поддержана интересом читателей, критикой, специалистами-библиотекарями, литературными премиями и государственными программами. А мы в это время переживали провал в детской литературе, который сейчас только начинает восполняться. Десяток российских имен, заполнявших этот пробел в начале 2000-х, — мало для такой страны, как Россия.

Во многом роль «новой русской детской классики» заняла переводная литература: тексты современных иностранных авторов оказались детям ближе, чем книги на родном языке. Сейчас постепенно появляются новые имена в отечественной литературе, процесс активно идет, но до полного удовлетворения читательского спроса на «свои» книги пока далеко.

Дефицит новых российских имен — не единственная проблема детского книжного рынка. Кажется, все у нас есть: сказки всех мастей, классика XIX-XX веков, классика — и даже третьесортная литература — советского периода, книжки-развивалки, книжки-раскраски-антистресс, картонные раскладушки, детский и подростковый нонфикшн, фэнтези, книги про вампиров и «попаданцев»... Но практически нет книг для детей и подростков на актуальные социальные темы. Об их проблемах и жизни в изменившемся мире.

Пробел в художественной литературе заполняет качественный нон-фикшн. И переводной и свой, отечественный. Становится все популярнее жанр young adults литературы, книг для «молодых взрослых», людей 15-25 лет. Графический роман — наверное, самый модный тренд сезона. Комиксы для детей и взрослых буквально врываются на современный рынок, и этого совершенно не нужно бояться. Люди, читающие качественные комиксы, как правило, параллельно читают и Толстого с Достоевским.

И, конечно, хочется верить, что тенденцией рынка, который все же готовится к сложным и кризисным временам, будет разборчивость родителей и выбор действительно качественных книг для чтения детьми. В нестабильные времена главное, во что хотят вкладываться родители, – это их дети. Хочется, чтобы это вложение было действительно осмысленным — выбрать отличную современную классику, которую будут читать с удовольствием и дети, и взрослые, и будущие поколения, можно. Был бы интерес.

Автор — филолог, издатель

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