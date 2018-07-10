Пушков объяснил слова Трампа о соперничестве с Путиным

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал недавнее заявление американского лидера Дональда Трампа о своем отношении к президенту России Владимиру Путину — ранее глава Белого дома назвал своего российского коллегу «соперником».

Трамп назвал Путина соперником, но дал понять, что с ним будет легче иметь дело, чем с союзниками. Это неожиданно для президента США, но подтверждает известное правило: с членами семьи договориться бывает труднее, чем со знакомыми. Трамп считает Путина рациональным — и он прав. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 10 июля 2018 г.

10 июля Трамп встретился с журналистами в преддверии своего европейского турне. На вопрос, считает он Путина другом или врагом, Трамп заявил: «Я не могу сказать сейчас. Полагаю, что он — соперник». После этого глава Белого дома добавил, что встреча с российским коллегой может пройти легче переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Российский сенатор Владимир Джабаров назвал вопрос журналиста провокационным, а ответ Трампа — вынужденным.

Визит Трампа в Великобританию начнется 12 июля, в планах — встреча с британским премьером и королевой Елизаветой II, обсуждение политики в отношении России, «дело Скрипалей» и возможное заключение двусторонней торговой сделки.

Встреча Путина и Трампа пройдет 16 июля в президентском дворце в Хельсинки. Стороны обсудят развитие двустороннего диалога и актуальные вопросы международной повестки, в частности, приписываемое РФ вмешательство в американские выборы и борьбу с терроризмом. Ранее Трамп признался, что с нетерпением ждет этой встречи и намерен «поладить с Москвой».