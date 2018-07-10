В Госдуме одобрили законопроект о налоговых льготах ученым

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении разработанный правительством законопроект, который освобождает научные центры России от части налогов.

Законопроект, внесенный в конце мая, предполагает, что созданные при вузах инновационные технологические центры получат льготы, аналогичные резидентам «Сколково», сообщает РБК.

В частности, все участники научно-технологических центров освобождаются от уплаты налога на имущество организаций. Мера касается в том числе дочерних организаций резидентов инновационных центров. На первые десять лет работы их так же освободят от налога на добавленную стоимость. Также ученых освободят от налога на прибыль на первые десять лет работы центров или до выхода на уровень окупаемости в размере 1 млрд руб.