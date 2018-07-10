Тела шести человек обнаружили в машине в Мексике

Тела шести человек обнаружены в автомобиле в пригороде Мехико 10 июля. Об этом сообщили в прокуратуре одноименного штата.

Отмечается, что убитыми оказались мужчины разного возраста. Три тела были спрятаны в багажнике легковушки, еще три оставлены на сиденьях.

На месте обнаружения машины работают полицейские и эксперты. Начато расследование.

Это не первая подобная находка в Мексике. 6 мая тела девяти человек были найдены в машине в штате Герреро, который считается одним из самых криминальных районов страны.

Как отмечает ТАСС, в Герреро и штате Мичоакане высока активность наркомафии и картели довольно часто устраивают разборки.