Жирков заявил о намерении завершить карьеру в сборной

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков намерен завершить выступления за сборную России.

«Не хватает уже сил играть на таком уровне», — пояснил он.

Последняя травма, полученная в игре с командой Испании в 1/8 финала ЧМ по футболу, стала еще одним намеком на то, что пора покинуть национальную команду, рассказал Жирков в интервью «Спорт-Экспресс».

«Не остается времени на семью, детей. Считайте, второе лето без отпуска», — сказал футболист. После чемпионата ему нужно возвращаться в «Зенит», а после 50 дней на базе улетать на сборы, и это очень тяжело, добавил он.

Комментируя состояние здоровья, футболист отметил, что, по словам врача сборной, он сможет приступить к тренировкам через полторы–две недели.

4 июля Жирков из-за травмы пропустил тренировку сборной. Руководитель департамента по информационной политике Российского футбольного союза (РФС) Игорь Владимиров рассказал, что у спортсмена диагностировано воспаление сухожилия на голени.