Прямой эфир

В Раде призвали денонсировать договор с РФ по Азовскому морю

0
Фото: РИА Новости/Михаил Маркив
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты Верховной рады от партии «Самопомощь» потребовали отменить договор между Киевом и Москвой о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Проект постановления о денонсации документа опубликован на сайте украинского парламента.

Инициатор проекта депутат Семен Семенченкo также призвал президента Украины Петра Порошенко обратиться с посланием к парламенту в связи со строительством моста через Керченский пролив и «агрессивными действиями России в Азовском море», передает «РИА Новости».

В конце мая сообщалось, что партия «Украинское объединение патриотов» подготовила и направила правительству страны предложения по «отражению российской агрессии» в Азовском море.

Москва и Киев заключили договор о статусе Азовского моря и Керченского пролива в 2003 году. Документ определяет правила передвижения торговых судов и военных кораблей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВСУ провели учения у берегов Азовского моря
Киев признал беспомощность перед российским флотом в Азовском море

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017