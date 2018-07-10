В Раде призвали денонсировать договор с РФ по Азовскому морю

Депутаты Верховной рады от партии «Самопомощь» потребовали отменить договор между Киевом и Москвой о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Проект постановления о денонсации документа опубликован на сайте украинского парламента.

Инициатор проекта депутат Семен Семенченкo также призвал президента Украины Петра Порошенко обратиться с посланием к парламенту в связи со строительством моста через Керченский пролив и «агрессивными действиями России в Азовском море», передает «РИА Новости».

В конце мая сообщалось, что партия «Украинское объединение патриотов» подготовила и направила правительству страны предложения по «отражению российской агрессии» в Азовском море.

Москва и Киев заключили договор о статусе Азовского моря и Керченского пролива в 2003 году. Документ определяет правила передвижения торговых судов и военных кораблей.