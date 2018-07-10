Посвященный 50-летию СССР обелиск снесли в Рязанской области

В городе Сасово Рязанской области демонтировали обелиск, который был установлен в 1972 году в честь 50-летнего юбилея со дня образования Советского Союза.

Монумент на пересечении улиц Пушкина и Ветеранов начал разрушаться, поэтому было принято решение о сносе, пишет РИА «7 новостей».

Герб СССР и барельеф Ленина сняли с обелиска, чтобы сохранить их. Предметы можно будет увидеть в экспозиции мемориального комплекса в честь 125-летия открытия железнодорожного сообщения Рязань–Сасово.