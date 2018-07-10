Возбуждено дело после падения подростка из окна в Пензенской области

Возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка в Пензенской области. Он выпал из окна 8 июля. Несовершеннолетнего нашли на козырьке подъезда одного из домов.

Вечером того же дня парень скончался в больнице, передает ИА «Пенза-Пресс». Следователям предстоит выяснить причины и обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что в Заречном Пензенской области 17-летний подросток погиб, пытаясь сделать фотографии грозы. Мальчик выпал из окна и разбился.