Эстония обвинила Россию в нарушении воздушной границы

Силы обороны Эстонии обвинили России в том, что ее самолет нарушил во вторник, 10 июля, воздушную границу страны.

«Во вторник утром в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии без разрешения вторгся принадлежащий России самолет Ил-96», — отмечается в сообщении ведомства.

Сообщается, что самолет находился в воздушном пространстве Эстонии не более минуты. Транспондер воздушного судна был включен. При этом план полета не был представлен, также у самолета не было радиоконтакта с эстонскими авиадиспетчерами.

Отмечается, что МИД Эстонии вызвал посла России и вручил ему ноту в связи с инцидентом. По данным Сил обороны Эстонии, это третье нарушение воздушного пространства страны в 2018 году российскими самолетами.

О реакции российских официальных лиц пока не сообщается.

В марте в Минобороны России отвергли очередные заявления о нарушении российским самолетом Ил-76 воздушного пространства Эстонии. В заявлении ведомства сообщалось, что перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером.