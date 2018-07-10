Место обитания серых журавлей в Подмосковье получит границы

В Московской области получит четкие границы природный заказник «Истоки реки Иночь», где обитают бурый медведь и серый журавль.

Всего на территории в 1017 га зарегистрировано около 70 видов наземных позвоночных животных. Среди них — занесенные в Красную книгу серый журавль, обыкновенный осоед и бурый медведь, пишет портал «Подмосковье сегодня».

Благодаря постановке на кадастровый учет можно эффективнее охранять заказник. Там запрещено рубить деревья, пасти скот, вести строительство, разводить костры.

Ранее площадь заказника «Русский лес» в Ставропольском крае была увеличена на 15,5 га. Это произошло за счет включения в его границы новых лесных зон.