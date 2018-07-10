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Володин рассказал о возможных изменениях в законопроекте об антисанкциях

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Норма об уголовной ответственности за исполнение западных санкций может быть исключена из законопроекта, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«Считаем, что эта статья (ответственность за исполнение санкций против РФ. — Ред.) должна быть либо в рамках административной ответственности, либо в принципе эту статью можно взять и исключить», — цитирует парламентария «РИА Новости».

Володин уточнил, что речь идет об исключении уголовной ответственности в ч.1 первой законопроекта, касающейся исполнения антироссийских санкций.

Вместе с тем спикер Госдумы отметил, что деловое сообщество предлагает сохранить уголовную ответственность для тех, кто призывает к санкциям против России.

Володин добавил, что законопроект может быть принят уже в весеннюю сессию.

15 мая Госдума в первом чтении приняла законопроект, который вводит уголовную ответственность за соблюдение антироссийских санкций в России. То есть исполнение санкций будет караться штрафами до 600 тыс. рублей или лишением свободы на срок до четырех лет. Кроме того, за пособничество другим странам в продвижении санкций нарушителям грозит до трех лет тюрьмы.

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