Володин рассказал о возможных изменениях в законопроекте об антисанкциях

Норма об уголовной ответственности за исполнение западных санкций может быть исключена из законопроекта, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Считаем, что эта статья (ответственность за исполнение санкций против РФ. — Ред.) должна быть либо в рамках административной ответственности, либо в принципе эту статью можно взять и исключить», — цитирует парламентария «РИА Новости».

Володин уточнил, что речь идет об исключении уголовной ответственности в ч.1 первой законопроекта, касающейся исполнения антироссийских санкций.

Вместе с тем спикер Госдумы отметил, что деловое сообщество предлагает сохранить уголовную ответственность для тех, кто призывает к санкциям против России.

Володин добавил, что законопроект может быть принят уже в весеннюю сессию.

15 мая Госдума в первом чтении приняла законопроект, который вводит уголовную ответственность за соблюдение антироссийских санкций в России. То есть исполнение санкций будет караться штрафами до 600 тыс. рублей или лишением свободы на срок до четырех лет. Кроме того, за пособничество другим странам в продвижении санкций нарушителям грозит до трех лет тюрьмы.