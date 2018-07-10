Норовирус обнаружили у пяти сотрудников лагеря в Удмуртии после отравления детей

Пять сотрудников пищеблока оздоровительного лагеря «Волна» в Удмуртии, в котором отравились около 20 детей, были заражены норовирусом. Об этом сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Матюшина.

Инцидент произошел в лагере Ижевска, расположенном на 5-м км Якшур-Бодьинского тракта.

«По результатам лабораторных исследований были выявлены норовирусы. У пяти сотрудников пищеблока также был обнаружен норовирус», — приводит ТАСС комментарий Матюшиной.

Кроме того, представитель Роспотребнадзора пояснила, что главный санитарный врач республики постановил госпитализировать инфицированных сотрудников пищеблока, однако директор лагеря не выполнила предписание. На всех виновных лиц составляется административный протокол.

Воспитанники лагеря пожаловались на плохое самочувствие вечером 7 июля, у них была тошнота и рвота. Сейчас в больницах с отравлением остаются пять несовершеннолетних. После инцидента работу лагеря временно приостановили.

По факту произошедшего управление СК РФ по Удмуртской Республике начало доследственную проверку.