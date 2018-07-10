Население Земли выросло на 83 млн человек за год

За год население Земли увеличилось примерно на 83 млн человек, сообщает немецкий фонд «Население Земли» (DSW). Сейчас на планете проживает больше 7,635 млрд людей.

Таким образом, каждые 10 секунд в мире рождается 26 человек.

Наибольший прирост населения наблюдается в странах Африки. Сейчас на континенте проживает 1,3 млрд человек. По прогнозам DSW, к 2050 году это число достигнет отметки 2,5 млрд. По мнению экспертов, одной из основных причин тому являются многочисленные случаи нежелательной беременности.

Каждая вторая женщина в странах южнее пустыни Сахара имеет больше детей, чем она хочет. Это связано с недостаточным уровнем образования и нехваткой средств контрацепции, рассказала глава фонда Рената Бер изданию Deutsche Welle.

По ее мнению, «если бы все могли свободно решать, когда и сколько детей они хотят иметь и хотят ли вообще, ситуация для людей в бедных странах улучшилась бы, а ежегодный прирост численности мирового населения сократился бы примерно на четверть».

По данным ООН, Африка — самый быстрорастущий регион Земли. Уровень рождаемости в Европе снижается, несмотря на прирост населения, обусловленный миграцией.

В 2017 году население планеты составило 7,5 млрд людей. Для сравнения, в 2011 году на Земле проживало 7 млрд человек, в 1999-м — 6 млрд.

60% мирового населения приходится на Азию, 16% — на Африку, 10% — на Европу, 9% — на Латинскую Америку и Карибский бассейн, 5% — на Северную Америку и Океанию. Самыми населенными странами являются Китай и Индия.

В мае нынешнего года ООН спрогнозировала, что население России к 2050 году сократится до 132,7 млн человек. По данным Росстата, численность людей, проживающих в России, составит почти 147 млн.