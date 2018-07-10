Петербуржцев ждут ограничения в связи с подготовкой к Дню ВМФ

Санкт-Петербург и Кронштадт 29 июля вновь примут главный военно-морской парад страны в честь Дня Военно-морского флота. График разводки мостов изменится на несколько дней.

На время репетиций проезд по центральному участку ЗСД для водителей станет бесплатным, однако только на то время, пока разведены мосты. Об этом сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».

Тренировки парадного строя кораблей на Неве проведут днем 11, 13 и 15 июля, а также в пять утра 17 и 20 июля. Пешая колонна будет репетировать на Сенатской площади вечером 13 и 20 июля. В Кронштадте 22 июля с 9 до 14 часов во время репетиции парада, а также с 7 до 17 часов в день проведения парада 29 июля будет полностью закрыто движение через дамбу.

Ранее на легендарном крейсере «Аврора» начал работу православный корабельный храм, упраздненный в 1917 году. Объект располагается в центральной части корабля над световым люком. Храм восстановлен по архивным фотографиям и чертежам.