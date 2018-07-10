В Тюменской области зафиксировано 27 случаев боррелиоза

Роспотребнадзор сообщает об активности клещей в Тюменской области. Медики зафиксировали 27 случаев заражения клещевым боррелиозом, в числе пострадавших двое детей.

По данным ведомства, помимо боррелиоза, выявляются факты заражения клещевым энцефалитом. С начала сезона болезнь выявлена у 25 человек. Случаи укусов зарегистрированы во всех административных территориях Тюменской области. Наибольшее количество обращений в медицинские учреждения — в Тюмени, Ишиме и Тобольске, уточняет megatyumen.ru.

Как сообщал iz.ru, в июне активность клещей не превышала средние показатели за многие годы наблюдений. В отдельных регионах количество укусов снизилось по сравнению с 2017 годом в связи с холодной погодой.