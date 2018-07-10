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Госдума приняла закон о совместном завещании супругов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, позволяющий составлять наследственные договоры, а супругам оставлять совместные завещания. Соответствующие поправки депутаты внесли в Гражданский кодекс России во вторник, 10 июля.

По словам одного из авторов документа, главы комитета нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, цель инициативы — расширить возможности граждан распоряжаться имуществом «на случай смерти». Он добавил, что во многих странах мира уже более 100 лет можно составлять совместные завещания и заключать наследственные договоры, с помощью которых уменьшается вероятность конфликтов между наследниками.

В настоящее время в российской юрисдикции существует возможность составить завещание только от одного лица. «Если наследодатель составил завещание, то наследование происходит в соответствии с его волей», — уточнил Крашенинников. В том же случае, если завещания нет, наследники призываются к наследованию согласно степени родства, по очередности.

В соответствии с новым законом супружеская пара получит право завещать свое общее имущество и имущество каждого из них любым лицам. Также супруги смогут определять доли наследников в указанных наследственных массах.

Завещание будет считаться недействительным, если муж и жена решат развестись или их брак признают фиктивным до или после смерти одного из супругов.

Краешников добавил, что наследственный договор также может возлагать на потенциальных наследников обязанность совершить какие-либо действия неимущественного или имущественного характера, не противоречащие закону, пишет сайт kp.ru.

Ранее в среду Госдума приняла в первом чтении законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга в России.

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