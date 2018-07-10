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Сотрудницу банка осудили за хищения со счетов клиентов в Великом Новгороде

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Менеджера банка признали виновной в краже денег и мошенничестве. Сотрудница похищала средства со счетов клиентов.

По версии следствия, женщина в течение полутора лет навязывала оформление страховых премий и снимала со счетов клиентов средства. Для этого она пользовалась фиктивными кредитными заявками и процедурой оформления банковских карт. Ущерб семи потерпевшим оценивается в 800 тыс. рублей, сообщает «Новгород.ру».

Менеджер банка частично признала свою вину в преступлениях. Суд приговорил ее к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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