Сотрудницу банка осудили за хищения со счетов клиентов в Великом Новгороде

Менеджера банка признали виновной в краже денег и мошенничестве. Сотрудница похищала средства со счетов клиентов.

По версии следствия, женщина в течение полутора лет навязывала оформление страховых премий и снимала со счетов клиентов средства. Для этого она пользовалась фиктивными кредитными заявками и процедурой оформления банковских карт. Ущерб семи потерпевшим оценивается в 800 тыс. рублей, сообщает «Новгород.ру».

Менеджер банка частично признала свою вину в преступлениях. Суд приговорил ее к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.