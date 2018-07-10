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Больше 500 т клубники собрали в Подмосковье с начала сезона

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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С начала сезона в агрохозяйствах Московской области уже собрали 510 т клубники. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

По его словам,176 т ягоды собрали в совхозе имени Ленина, в городском округе Луховицы — больше 160 т, урожай селекционно-технологического института садоводства и питомниководства составил 55 т.

Как пишет РИАМО, в Подмосковье насчитывается восемь крупных производителей клубники, шесть из которых выращивают товарную ягоду, а два в основном сосредоточены на производстве рассады. В 2018 году цены на клубнику составляют порядка 300 руб./кг.

Всего, по словам Разина, в Московской области в 2018 году планируют собрать более 1,1 тыс. т клубники.

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