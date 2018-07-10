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Дорога в обход Кемерово обещают построить до 2024 года

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Власти Кемеровской области обещают построить дорогу в обход столицы региона до 2024 года. В ближайшее время должны начаться проектно-изыскательские работы. Они продлятся около года. Затем будут названы точные даты завершения проекта.

По словам врио губернатора Сергея Цивилева, которые приводит Сибирское агентство новостей, то, каким образом трасса будет огибать Кемерово, уже согласовано. Сколько потребуется средств на этот проект, точно пока сказать нельзя. По примерным подсчетам, сообщил Цивилев, на дорогу протяженностью 98 км уйдет не менее 70 млрд рублей.

И.о. вице-губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин ранее говорил, что строительство обходной дороги будет разбито на два этапа. Первые 40 км трассы позволят отвести транзитный транспорт, который пока следует через город. Это около 12 тыс. машин в сутки.

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