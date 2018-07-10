Власти Липецка хотят обустроить новый пляж из-за плохого качества воды

Депутаты в Липецке предлагают предусмотреть в бюджете средства на организацию новых мест отдыха для горожан. Причиной стало закрытие существующих пляжей из-за состава воды.

Из четырех пляжей, официально работающих в Липецке, три пришлось закрыть, так как вода не соответствовала нормативам по микробиологическим показателям. В Роспотребнадзоре объясняют, что ситуация каждый год усугубляется с наступлением жары. В качестве причин ухудшения состава воды специалисты называют отсутствие центральной канализации в частных домах вдоль реки, пишет Lipetskmedia.

По мнению депутатов, контроль за владельцами домов по береговой линии необходимо усилить. Кроме того, комитет по социальным вопросам, здравоохранению и экологии предлагает создать новое место для летнего отдыха. В частности, предлагается рассмотреть территорию Силикатных озер. Депутаты намерены рекомендовать мэрии запланировать средства на организацию нового пляжа в бюджете 2019 года.