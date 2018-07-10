В Госдуме предложили упростить получение гражданства РФ для украинцев

В Госдуму поступил законопроект, предполагающий упростить для украинцев получение российского гражданства. Об этом во вторник, 10 июля, заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, сообщает «Интерфакс».

«Мы предлагаем отменить для них ряд общих требований, необходимых для принятия в гражданство РФ», — пояснил Миронов.

В частности, предлагается отменить требование соискателям гражданства непрерывно проживать в России пять лет, а также иметь законный источник средств к существованию.

Еще одно предложение предполагает отменить необходимость отказываться от имеющегося гражданства, в данном случае — украинского.

Также документ сокращает срок принятия решения о приеме в российское гражданство для граждан Украины до двух месяцев с момента подачи заявления.

По мнению Миронова, поправки могут напрямую затронуть тысячи граждан Украины.

В ходе «прямой линии» 7 июня к Владимиру Путину обратились жители Донбасса, которые вынуждены были бежать в Россию из-за конфликта на юго-востоке Украины. Беженцы рассказали президенту о проблемах с трудоустройством и въездом в Россию.

По итогам «прямой линии» Путин поручил МВД и Минтруда упростить порядок выдачи разрешений на временное проживание и видов на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства. Речь идет о владеющих русским языком и желающих жить и работать в России.