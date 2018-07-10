Прямой эфир

Закончить роспись собора в Воронеже планируют на частные вложения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Воронежской области намерены привлечь деньги предпринимателей на завершение росписи и золочения Благовещенского собора. На эти цели необходимо 104 млн рублей, которые в областной администрации рассчитывают взять у спонсоров проекта.

По словам главы региона Александра Гусева, которые приводит ИА «Абирег», необходимо найти такую схему финансирования, которая позволила бы уже в следующем году завершить в соборе все работы по росписи и золочению, а также некоторые строительные работы.

О том, что средств для завершения внутренней отделки церкви не хватает, сообщило руководство Фонда Святителя Митрофания, который контролирует ремонтные работы в соборе. Общая площадь работ — более 9,4 тыс. кв. м. Их начали еще в 2013 году.

На сегодня расписано 6,5 тыс. кв. м и позолочено 450 кв. м внутренней поверхности храма. Для того, чтобы завершить отделку, необходимо расписать 3 тыс. кв. м и позолотить еще 150 кв. м.

Благовещенский кафедральный собор строился в Воронеже в течение 10 лет. Жертвователями выступают юридические и физические лица. Только роспись собора оценивали в 157 млн рублей.

Работы планировалось завершить в 2016 году, однако они постоянно сдвигались из-за нехватки средств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Изображение Успенского собора в Омске поместят на почтовую марку
Казанский собор в Петербурге около года простоит в лесах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017