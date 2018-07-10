Закончить роспись собора в Воронеже планируют на частные вложения

Власти Воронежской области намерены привлечь деньги предпринимателей на завершение росписи и золочения Благовещенского собора. На эти цели необходимо 104 млн рублей, которые в областной администрации рассчитывают взять у спонсоров проекта.

По словам главы региона Александра Гусева, которые приводит ИА «Абирег», необходимо найти такую схему финансирования, которая позволила бы уже в следующем году завершить в соборе все работы по росписи и золочению, а также некоторые строительные работы.

О том, что средств для завершения внутренней отделки церкви не хватает, сообщило руководство Фонда Святителя Митрофания, который контролирует ремонтные работы в соборе. Общая площадь работ — более 9,4 тыс. кв. м. Их начали еще в 2013 году.

На сегодня расписано 6,5 тыс. кв. м и позолочено 450 кв. м внутренней поверхности храма. Для того, чтобы завершить отделку, необходимо расписать 3 тыс. кв. м и позолотить еще 150 кв. м.

Благовещенский кафедральный собор строился в Воронеже в течение 10 лет. Жертвователями выступают юридические и физические лица. Только роспись собора оценивали в 157 млн рублей.

Работы планировалось завершить в 2016 году, однако они постоянно сдвигались из-за нехватки средств.