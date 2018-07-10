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YouTube потратит $25 млн на борьбу с «фейковыми новостями»

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustration
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Компания YouTube намерена выделить $25 млн на борьбу с «фейковыми новостями». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По словам представителей компании, делается это с целью улучшения качества новостного контента на сайте. Проект YouTube будет осуществлять совместно с Google, а в первую очередь финансирование будет выделяться для поддержки авторитетных источников и глобальных новостных организаций. В то же время видеоролики с контентом, не соответствующим действительности, будут блокироваться, сообщает телеканал «Звезда». Отмечается, что процесс по усовершенствованию платформы будет запущен в ближайшее время.

В начале мая Россия призвала ООН разработать механизм борьбы с «фейковыми новостями». По словам начальника отдела международных информационных проблем департамента информации и печати МИД РФ Максима Буякевича, опасность представляют не только «фейковые новости», но и «стремление некоторых государств использовать их в угоду политической конъюнктуре» для «легализации цензуры».

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