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Гигантский торт испекут в Пскове для Медового фестиваля

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Огромный торт-медовик испекут в Пскове для гостей Медового фестиваля. Его приготовлением займется Псковский хлебокомбинат. Сам праздник запланирован на 18 августа в Детском парке Пскова.

Как сообщил Псковскому агентству информации гендиректор предприятия Виктор Почернин, комбинат будет участвовать в этой акции впервые. Поскольку событие направлено на популяризацию местного меда, участие в нем является правильным, сказал глава предприятия.

Средства от продажи торта пойдут на благотворительные цели. Ими также оплатят выступления артистов и развлекательные акции в рамках фестиваля.

Сам медовый праздник уже хорошо известен за пределами Псковской области. В 2013 году он стал лауреатом национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победил во Всероссийском конкурсе событийного туризма Russian open Event Expo в номинации «Экологический туризм».

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что гастрономический фестиваль малины в Рязанской области вошел в десятку самых популярных фестивалей и праздников в России в июле.

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