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Госдума в первом чтении одобрила законопроект об отмене роуминга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга в России, сообщает «РИА Новости».

Федеральный закон должен отменить дифференцированные тарифы на связь в зависимости от нахождения абонента в том или ином субъекте России.

«Указанная норма является не чем иным, как архаизмом, препятствующим в настоящий момент развитию доступности услуг связи на территории Российской Федерации и являющимся по своей сути лишь дополнительным источником доходов соответствующих операторов связи», — приводит «РИА Новости» заявление авторов законопроекта.

По мнению парламентариев, отмена данных видов роуминга приведет к развитию рынка связи, повысит уровень прозрачности в этой сфере и сделает тарифы понятными для абонентов, что приведет к большему интересу граждан к услугам операторов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба обязала операторов «большой четверки» отменить роуминг по России.

В Минкомсвязи отметили, что такая мера позволит в 2–3 раза снизить стоимость связи для путешествующих абонентов, а полная отмена роуминга ожидается в первом полугодии 2018 года.

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