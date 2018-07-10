Госдума в первом чтении одобрила законопроект об отмене роуминга

Госдума приняла в первом чтении законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга в России, сообщает «РИА Новости».

Федеральный закон должен отменить дифференцированные тарифы на связь в зависимости от нахождения абонента в том или ином субъекте России.

«Указанная норма является не чем иным, как архаизмом, препятствующим в настоящий момент развитию доступности услуг связи на территории Российской Федерации и являющимся по своей сути лишь дополнительным источником доходов соответствующих операторов связи», — приводит «РИА Новости» заявление авторов законопроекта.

По мнению парламентариев, отмена данных видов роуминга приведет к развитию рынка связи, повысит уровень прозрачности в этой сфере и сделает тарифы понятными для абонентов, что приведет к большему интересу граждан к услугам операторов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба обязала операторов «большой четверки» отменить роуминг по России.

В Минкомсвязи отметили, что такая мера позволит в 2–3 раза снизить стоимость связи для путешествующих абонентов, а полная отмена роуминга ожидается в первом полугодии 2018 года.