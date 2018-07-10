Краска для дорожной разметки закончилась в Пскове

В Пскове возникли трудности в нанесении дорожной разметки. Закончилась краска, необходимая для проведения этих работ. Денег на новую в городском бюджете нет.

«Подрядчик встал, потому что мы должны ему денег», — цитирует Псковская лента новостей замглавы управления городского хозяйства Татьяну Макарову.

Чиновник пояснила, что конкурс на выполнение работ состоялся уже давно, но денег на краску для разметки попросту нет. В администрации надеются решить эту проблему в августе или к 1 сентября.

Портал iz.ru в начале июля сообщал о том, что общественные организации Пскова предложили жителям города самим определиться с велосипедными дорожками.