Прямой эфир

Краска для дорожной разметки закончилась в Пскове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Пскове возникли трудности в нанесении дорожной разметки. Закончилась краска, необходимая для проведения этих работ. Денег на новую в городском бюджете нет.

«Подрядчик встал, потому что мы должны ему денег», — цитирует Псковская лента новостей замглавы управления городского хозяйства Татьяну Макарову.

Чиновник пояснила, что конкурс на выполнение работ состоялся уже давно, но денег на краску для разметки попросту нет. В администрации надеются решить эту проблему в августе или к 1 сентября.

Портал iz.ru в начале июля сообщал о том, что общественные организации Пскова предложили жителям города самим определиться с велосипедными дорожками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жительница Пскова предлагает создать экотропы в лесах области
Жители Пскова придумывают название для нового парка

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017