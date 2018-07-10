Нижегородский стадион вошел в топ-5 по заполняемости на ЧМ-2018

Стадион «Нижний Новгород» оказался одним из самых посещаемых во время матча арен ЧМ-2018. Подсчитано, что на играх в рамках мундиаля он был заполнен на 98,7%. В этом списке он занимает четвертое место.

Абсолютная посещаемость была зарегистрирована на стадионах «Лужники» и «Спартак» в Москве. На втором месте — стадион «Фишт» в Сочи, а на третьем — арена «Санкт-Петербург». Замыкает пятерку самых популярных стадионов «Ростов Арена».

Как уточняет ИА «НьюсНН», стадион «Нижний Новгород» был построен специально к ЧМ-2018. На нем прошло шесть игр мундиаля. Рекорд был установлен во время матчей Коста-Рика — Швейцария, Англия–Панама и Аргентина–Хорватия.

А вот во время игры между Хорватией и Данией рекорд побит не был. Дело в том, что часть билетов выкупили аргентинские болельщики в надежде на то, что их сборная выйдет в 1/8 финала с первого места из группы D. Однако после проигрыша своей команды они на матч не пришли.

Первый матч за выход в финал состоится сегодня в Санкт-Петербурге между Францией и Бельгией.

Эрмитажный кот Ахилл, назначенный оракулом матчей ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге, спрогнозировал победу сборной Бельгии над командой Франции.