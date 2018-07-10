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Управляющая компания заплатит водителям за упавшие на машины балконы

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В Калининграде двое автовладельцев выиграли суд против управляющей компании ООО «Эгида-Строй-Инвест». В августе прошлого года они припарковали свои иномарки возле дома на улице Гайдара. Ночью на автомобили упали балконы седьмого и десятого этажей.

Причиной ЧП стали слабые крепления. Об этом корреспонденту «Калининград.Ru» рассказали в пресс-службе областного суда.

Cначала водители обратились в управляющую компанию, но организация не возместила потраченные на ремонт машин деньги. Рассмотрев поданный иск, суд назначил владельцу Kia компенсацию ущерба в размере более 143 тыс. рублей, а собственнику Toyota «Эгида-Строй-Инвест» должна заплатить более 161 тыс. рублей. 

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