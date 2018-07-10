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Ижевские дети зачитали рэп в поддержку российских футболистов

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Юные жители Ижевска записали музыкальный ролик в поддержку сборной России по футболу. Ребята читали посвященный ЧМ-2018 рэп на мотив народной песни «Во поле березка стояла».

«Мы очень старались и делали этот клип в поддержку нашей сборной по футболу», — цитирует авторов ИА «Сусанин». На видео есть кадры с матчей российской команды, а также виды столицы Удмуртии.

Ранее ставропольский клип занял первое место на всероссийском конкурсе «Клипфест». Песню «Позитивный мир» исполнил мальчик Леонид Лукьянов. Работа победила в номинации «Лучшая мужская роль».

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