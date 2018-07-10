Движение затруднено в центре Ярославля из-за провалившегося асфальта

В центре Ярославля произошел провал на проезжей части на пересечении улиц Свободы и Чайковского. В этом районе сильно затруднено автомобильное движение.

Как сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ», по мнению местных жителей, причиной случившегося стали подземные воды. В этой связи агентство напоминает об инциденте в 2017 году, когда мужчина на остановке провалился под землю. Сообщалось, что причиной стал сильный поток талых вод.

В середине июня портал iz.ru сообщал о том, что в Брянске на одной из улиц образовался провал. Автомобиль, оказавшийся в этот момент в месте провала, едва не ушел под землю.