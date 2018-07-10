Прямой эфир

Стоимость вывоза мусора понизится на Ставрополье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ближайшее время тарифная комиссия Ставропольского края пересмотрит стоимость вывоза мусора. Поводом для этого решения стало семикратное снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду — с 663,2 до 95 рублей за тонну. 

Изменения коснутся в первую очередь операторов по обращению с коммунальными отходами. Они должны снизить тарифы для жителей и бизнеса, считают в правительстве

Как отмечает NewsTracker, снижение платы за негативное воздействие — это временная мера. К 2025 году тарифы возрастут до 791 рубля за тонну. Это должно стимулировать предприятия по обращению с отходами переходить с захоронения мусора на его переработку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бизнесмену дали восемь лет за «мусорные» хищения
Почти 3 млрд рублей потребуется на рекультивацию свалки в Челябинске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017