Стоимость вывоза мусора понизится на Ставрополье

В ближайшее время тарифная комиссия Ставропольского края пересмотрит стоимость вывоза мусора. Поводом для этого решения стало семикратное снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду — с 663,2 до 95 рублей за тонну.

Изменения коснутся в первую очередь операторов по обращению с коммунальными отходами. Они должны снизить тарифы для жителей и бизнеса, считают в правительстве

Как отмечает NewsTracker, снижение платы за негативное воздействие — это временная мера. К 2025 году тарифы возрастут до 791 рубля за тонну. Это должно стимулировать предприятия по обращению с отходами переходить с захоронения мусора на его переработку.