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Жителям Тамбовской области ограничили вход в леса

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В Тамбовской области вводится ограничение на вход и въезд в леса. Постановление подписал глава региона Александр Никитин.

Ограничение вводится в связи с IV классом пожарной опасности в лесах. Оно будет действовать на всей территории Тамбовской области 20 дней, до 29 июля. В лесах запрещено разводить костры, кроме того, запрещен пал травы как в самом лесу, так и рядом с ним. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Оперативные группы для контроля над ситуацией в лесах создают совместно сотрудники МЧС и МЧС. Они будут проводить рейды и выявлять случаи нарушения ограничения. Руководству муниципалитетов рекомендовано организовать разъяснение по пожарной обстановке для местного населения.

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