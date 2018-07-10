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Депутат назвал Джоковича умалишенным из-за поддержки хорватов на ЧМ

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Сербский депутат от правящей партии Владимир Джуканович подверг резкой критике теннисиста Новака Джоковича за поддержку сборной Хорватии на чемпионате мира по футболу.

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Парламентарий выразил удивление тем, что теннисист решил болеть за хорватскую команду после вылета сборной Сербии, назвав его идиотом. При этом Джуканович отметил, что Джокович является героем Сербии и он благодарен ему за его достижения в теннисе.

Тем не менее, по мнению депутата, «только идиоты могут поддерживать сборную Хорватии».

«Люди, которые поддерживают хорватов, а не Россию, например, они умалишенные, их нужно изолировать», — приводит слова Джукановича газета «Спорт-Экспресс».

Новак Джокович — один из самых известных теннисистов мира. Он 12 раз побеждал на турнирах «Большого шлема». В настоящий момент сербский теннисист занимает 21-е место в рейтинге ATP.

Сборная Сербии не сумела пробиться в плей-офф чемпионата мира по футболу. Команда заняла третье место в группе E, пропустив вперед бразильцев и швейцарцев.

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