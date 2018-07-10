Депутат назвал Джоковича умалишенным из-за поддержки хорватов на ЧМ

Сербский депутат от правящей партии Владимир Джуканович подверг резкой критике теннисиста Новака Джоковича за поддержку сборной Хорватии на чемпионате мира по футболу.

Парламентарий выразил удивление тем, что теннисист решил болеть за хорватскую команду после вылета сборной Сербии, назвав его идиотом. При этом Джуканович отметил, что Джокович является героем Сербии и он благодарен ему за его достижения в теннисе.

Тем не менее, по мнению депутата, «только идиоты могут поддерживать сборную Хорватии».

«Люди, которые поддерживают хорватов, а не Россию, например, они умалишенные, их нужно изолировать», — приводит слова Джукановича газета «Спорт-Экспресс».

Новак Джокович — один из самых известных теннисистов мира. Он 12 раз побеждал на турнирах «Большого шлема». В настоящий момент сербский теннисист занимает 21-е место в рейтинге ATP.

Сборная Сербии не сумела пробиться в плей-офф чемпионата мира по футболу. Команда заняла третье место в группе E, пропустив вперед бразильцев и швейцарцев.

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