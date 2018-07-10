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Вирус птичьего гриппа выявили на фермах в Самарской области

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Россельхознадзор сообщает об обнаружении вируса птичьего гриппа в Самарской области. Заболевание выявлено в личных подсобных хозяйствах шести поселков.

Исследование проводила Самарская областная ветеринарная лаборатория. В течение июня присутствие вируса птичьего гриппа установлено в 14 подсобных хозяйствах региона. Они расположены в Пензино, Курумоче, Кочетковском, Васильевке, Подгорном и селе Полудни. Об этом сообщает НИА «Самара».

Владельцы хозяйств в ходе опроса уточнили, что птиц приобретали на рынках выходного дня. Все поголовье было уничтожено, сообщает департамент ветеринарии Самарской области. В очагах заболеваемости проводятся санитарные мероприятия.

Очаги птичьего гриппа были выявлены в нескольких регионах. В Курской области специалисты управления ветеринарии обнаружили шесть точек распространения вируса в личных подсобных хозяйствах, в связи с чем был объявлен карантин.

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