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Британскому журналисту запретили на три года въезд на Украину

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Фото: ТАСС/Константин Чергинский
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Украинские пограничники не пустили в страну журналиста из Великобритании Джона Уоррена Грэма Бродерипа, ведущего программы «Поедем, поедим» на одном из телеканалов России.

При этом британцу запретили въезд в Украину на три года.

Об этом сообщил во вторник, 10 июля, пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook. «В пределах полномочий на основании обнаруженной информации данный гражданин не был пропущен через государственную границу Украины», — пояснил он.

Cлободян отметил, что британский журналист нарушал правила въезда и выезда с «временно оккупированной территории Крыма».

В начале июля погранслужба Украины не пустила корреспондента телеканала «Дождь» Алексея Коростелева на территорию страны.

Украина с 2014 года систематически ограничивает права российских журналистов: высылает их со своей территории и запрещает въезд в страну на разные сроки. Так, 26 июня украинские пограничники не пропустили телеведущего Евгения Примакова и корреспондента RT Полу Слиер в страну без объяснения причины.

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