Штормовое предупреждение объявили в Татарстане из-за гроз

В Татарстане прогнозируется ухудшение погоды. По данным МЧС, в республике ожидаются грозы с усилением ветра.

Согласно прогнозам, порывы ветра будут достигать 20 м/с. В отдельных муниципалитетах, в том числе в Казани, возможны кратковременные дожди и гроза. В связи с этим МЧС объявило штормовое предупреждение, сообщает ProKazan.ru.

Как сообщал портал iz.ru, в конце июня в результате грозы в Татарстане погибло стадо коров. Почти 60 животных пали из-за удара током. Порывом ветра при непогоде сорвало кусок листового железа, который оборвал провода на ферме.