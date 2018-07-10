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Штормовое предупреждение объявили в Татарстане из-за гроз

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В Татарстане прогнозируется ухудшение погоды. По данным МЧС, в республике ожидаются грозы с усилением ветра.

Согласно прогнозам, порывы ветра будут достигать 20 м/с. В отдельных муниципалитетах, в том числе в Казани, возможны кратковременные дожди и гроза. В связи с этим МЧС объявило штормовое предупреждение, сообщает ProKazan.ru.

Как сообщал портал iz.ru, в конце июня в результате грозы в Татарстане погибло стадо коров. Почти 60 животных пали из-за удара током. Порывом ветра при непогоде сорвало кусок листового железа, который оборвал провода на ферме.

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