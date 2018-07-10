Четыре человека пострадали в аварии при участии автобуса в Уфе

В Уфе пассажирский автобус врезался в столб электроопоры. По предварительным данным, пострадали четыре человека. У всех диагностированы ушибы, они госпитализированы.

ДТП произошло сегодня в районе гипермаркета «Лента». Как сообщает ИА «Башинформ», автобус марки Fiat Ducato, пытаясь уйти от столкновения с легковым автомобилем, резко повернул в сторону и угодил в столб, стоящий на обочине.

Как рассказали свидетели, возможной причиной аварии может быть хамство на дороге. Обстоятельства произошедшего выясняют инспекторы ГИБДД.

Портал iz.ru накануне сообщал о ДТП в Румынии с участием автобуса с белорусскими детьми. В аварии пострадали 19 пассажиров, в том числе 17 подростков.