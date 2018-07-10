Песков сделал акцент на честной игре сборных при ответе на вопрос о поведении Виды

Игра сборных команд России и Хорватии за выход в полуфинал была честной, а это самое главное. Футбол не имеет отношения к политике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать поведение хорватских футболистов после матча со российской сборной на чемпионате мира по футболу

«Игра была честной — это главное, здесь не про политику, здесь про футбол», — цитирует Пескова сайт kp.ru. Представитель Кремля поздравил национальную команду, проигравшую сборной Хорватии, с блестящей игрой, а также хорватов, которые вышли в 1/2 финала мундиаля.

Песков добавил также, что вопрос поведения футболистов не является вопросом Кремля.

После победы над сборной России член хорватской делегации Огнен Вукоевич и защитник команды Домагой Вида выложили в Сеть видеоролик, в котором скандировали лозунг «Слава Украине». Последний заявил также, что «это победа за «Динамо» и за Украину».

Международная федерация футбола (FIFA) вынесла Виде предупреждение за неспортивное поведение, а Вукоевича оштрафовала на $15 тыс.

Однако накануне было опубликовано еще одно видео, где Вида рядом с экс-нападающим ЦСКА Ивицей Оличем пьет пиво и опять повторяет «Слава Украине», а затем добавляет: «Белград в огне».

Полуфинальный матч ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Англии состоится в Москве в среду, 11 июля.