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Жительницу Ростова-на-Дону будут судить за ограбления на свиданиях

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В Ростове-на-Дону предстанет перед судом женщина, которая знакомилась в интернете с мужчинами, чтобы ограбить их.

Найдя кавалера на сайте знакомств, она приглашала его в безлюдное место. На свидание девушка приходила в компании четырех подельников с автоматами. С помощью угроз они похищали личные вещи.

В одном из эпизодов потерпевший лишился 120 тыс. рублей, пишет RostovGazeta. Обвиняемой длительное время удавалось скрываться от полиции, но теперь она задержана и ждет суда. Ее сообщников осудили в прошлом году.

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