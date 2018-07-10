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Спецпредставитель президента Песков рассказал о своих новых задачах

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Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей
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Назначенный спецпредставителем президента РФ Дмитрий Песков после работы в Агентстве стратегических инициатив (АСИ) будет курировать проекты ведомства в новом качестве.

«Так как проекты существенно выросли за последние несколько лет, то и уровень координации для них требуется более серьезный», — приводит «РИА Новости» комментарий спецпредставителя главы государства.

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В частности, по его словам, речь идет о проектах Национальной технологической инициативы и реализации программы «Цифровая экономика».

Кроме того, Песков предложил прийти к общему решению в споре с владельцами мессенджера Telegram по вопросам безопасности. «Сейчас, мне кажется, есть идеальный момент для того, чтобы действительно в контакте с владельцами сервиса начать проработку решений, которые будут допустимы для всех сторон», — отметил спецпредставитель президента. Он также допустил, что мессенджер может возобновить работу в России в будущем.

10 июля президент России Владимир Путин назначил своим спецпредставителем по вопросам цифрового и технологического развития директора направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрия Пескова. Он работал в этой должности с 2011 года.

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