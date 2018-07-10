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Песков ответил на сравнение сенатора из США властей России с мафией

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Американский сенатор Джон Нили Кеннеди по возвращении в США из поездки в Москву заявил в ходе пресс-конференции, что сотрудничество с властями России походит на общение с мафией, агентство Associated Press.

«В России нет политической философии. Это всё равно что сказать, какая политическая философия у мафии», — заявил он.

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Москва «не носит розовых очков»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал утверждение сенатора с бытующими в Соединенных Штатах стереотипами и давлением русофобского толка.

Он отметил, что сказанное американским сенатором трудно уяснить без понимания контекста произнесенных слов. Представитель Кремля подтвердил, что Кеннеди действительно прилетал в Россию, он располагал возможностью посмотреть Россию и пообщаться с ее руководством.

«Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент находится: а) в плену стереотипов и б) под страшнейшим внутренним русофобским давлением. Мы это прекрасно понимаем», — отметил Песков.

Кеннеди рекомендовал Трампу сдерживать Путина

В ходе пресс-конференции сенатор от Луизианы отметил, что выступает в поддержу предстоящей в Хельсинки встречи президентов России и США.

Однако подчеркнул, что, по его мнению, российскому лидеру Владимиру Путину «нельзя доверять». Лучше политикой Белого дома будет «сдерживание президента РФ», заключил Кеннеди. По его мнению, никакого прорыва в отношениях двух стран от российско-американского саммита не стоит ожидать.

Высказывания сенатора

Политик Джон Нили Кеннеди является однофамильцем двух президентов США и не имеет к знаменитому политическому клану никакого отношения. Он известен критикой в адрес нынешнего американского лидера, поддержкой запрета на аборты и продвижением Национальной стрелковой ассоциации.

Кеннеди регулярно обвиняет Москву во вмешательстве в американские выборы, при этом утверждая, что кампания, якобы имевшая место, одинаково навредила и Хиллари Клинтон, и Дональду Трампу.

Визит сенаторов из США в Россию

Группа американских конгрессменов побывала с визитом в России с 30 июня по 5 июля. Шесть сенаторов и член палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер встретились с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и губернатором Петербурга Георгием Полтавченко.

Президент России Владимир Путин пообщаться с ними не смог из-за плотного рабочего графика.

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