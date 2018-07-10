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Гигантскую гармошку сделали в Новосибирской области

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Фото: nso.ru
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В Ордынском районе Новосибирской области появился памятник российской гармони. В высоту он достигает 3 м и еще несколько — в ширину. Гигантский инструмент будет украшать центр «Заволокинской деревни». В эти дни там проходит международный фестиваль «Играй, гармонь!».

Ожидаемое количество участников фестиваля — около 50 тыс. человек. Свои таланты представят любители игры на гармони из 20 районов Новосибирской области. Фестиваль считается одним из самых масштабных событий в сфере региональной культуры. Его поддерживает областное правительство.

Как рассказали порталу vn.ru в областной администрации, праздник направлен на популяризацию народного творчества, он призван восстанавливать исторические связи и преемственность поколений.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Орле состоялся Тургеневский литературный праздник. Он прошел в сквере «Дворянское гнездо» и был посвящен 200-летию со дня рождения писателя.

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